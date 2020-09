Coronavirus, Ministero Salute: “Oltre 1300 nuovi casi positivi e 6 ulteriori deceduti”

Nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Italia: 1.326 nuovi casi e sei decessi (due in meno di ieri) in 24 ore, ieri 1 settembre erano 978. Ora i contagiati sono totale 271.515. Le vittime sono 35.497. Ed è record di tamponi processati: ieri ne sono stati fatti 102.959 per un totale di 8.828.868. Il 29 Luglio scorso ne erano stati effettuati 99.108.

Sale a 109 (+2 rispetto ai ieri) il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva. E si sta tornando quindi ai livelli della seconda metà del luglio scorso. Secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute sono 1.437 i ricoverati con sintomi (+57 rispetto a ieri) e 26.271 i pazienti in isolamento domiciliare. In tutto, le infezioni attualmente in corso riguardano 27.817 persone (+1.063). Sono 257 i nuovi guariti/dimessi segnalati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 291. Il totale dei guariti/dimessi sale così a 208.201.

Dei nuovi casi registrati, 237 (il 17,8 per cento) riguardano la Lombardia (ieri erano 242), 163 il Veneto (97 ieri), 130 il Lazio (125 ieri); in Sardegna i nuovi casi sono 73 (50 ieri), il Molise è la sola regione senza nuovi contagi. Dei sei morti, 2 sono stati registrati in Lombardia, uno in Piemonte, uno in Veneto, uno in Friuli Venezia Giulia e uno in Sardegna.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie), per la 78esima giornata consecutiva, non ha fortunatamente registrato nuovi decessi. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 987 (589 uomini e 398 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 164 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.

