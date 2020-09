San Benedetto del Tronto, dal 22 Settembre due appuntamenti settimanali con lo yoga

Dal 22 Settembre, presso la sala maestrale dell’Hotel Quadrifoglio in via Pasubio 50 a Porto d’Ascoli terzo piano, prenderanno il via i corsi con metodo yoga olistico tenuti dall’insegnante Eugenia Brega. Sono previsti due turni: il martedì ed il venerdì a partire dalle ore 21 fino al 28 maggio 2021.

L’iniziativa viene organizzata grazie alla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche e Cesar Dance Studio. Il programma del corso prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga nidra, mantra yoga e rilassamento.

Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).

