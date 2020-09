Ascoli Calcio, doppia seduta e Picchio Village. Tattica di squadra e partita nel pomeriggio

Doppia seduta di allenamenti oggi per i bianconeri di Valerio Bertotto al Picchio Village: in mattinata il gruppo ha svolto attivazione, seduta di forza e lavoro tecnico tattico; nel pomeriggio attivazione, riscaldamento tecnico, tattica di squadra e partita. Assenti Alberto Gerbo e Miguel De Alcantara (rispettivamente in isolamente domiciliare in Piemonte e Brasile dopo essere risultati positivi al Coronavirus), non è ancora rientrato dalla Serbia Nikola Ninkovic.

Domani è in programma una doppia seduta alle 9:30 e alle 18 al Picchio Village. Domenica 6 Settembre è invece in programma il primo test amichevole al "Benelli" contro la Vis Pesaro (calcio d'inizio alle ore 18).









