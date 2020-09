Meteo, la situazione ad Ascoli e nel Piceno per il primo weekend di Settembre

Ascoli

Tempo stabile nel corso del fine settimana con sole prevalente nell’intera giornata di sabato; ampie schiarite anche in serata. Cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della giornata di domenica specie al pomeriggio; nelle ore serali il tempo si manterrà asciutto con nubi sparse.. Temperature comprese tra +15°C e +28°C.

Marche

Weekend di bel tempo con sole prevalente nel corso delle ore diurne di sabato e ampi spazi di sereno in serata sull’intera regione. Tempo asciutto anche domenica, ma con qualche nube in più specie sulle zone interne; in serata i cieli saranno poco nuvolosi sia sulla costa che sulle zone interne.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano









