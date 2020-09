Ascoli Calcio, terzo giro di tamponi per il gruppo-squadra. Bertotto lavora sulla tattica

Anche oggi doppia seduta di allenamento al Picchio Village per i bianconeri di Valerio Berotto. In mattinata il gruppo è stato impegnato in attivazione, potenza aerobica e lavoro tecnico-tattico; nel pomeriggio in attivazione tattica di squadra e calcio tennis. Prima della seduta pomeridiana il gruppo-squadra si è sottoposto a un nuovo giro di tamponi, il terzo da quando è cominciata la preparazione precampionato. Assenti Alberto Gerbo e Miguel De Alcantara (in isolamento rispettivamente in Piemonte e Brasile dopo la positività al Coronavirus) e Nikola Ninkovic, ancora non rientrato dalla Serbia.

Domani sono in programma due allenamenti al Picchio Village: alle 9:30 e alle ore 18, poi Domenica 6 Settembre prima amichevole stagionale al "Benelli" contro la Vis Pesaro (calcio d'inizio alle ore 18, CLICCA QUI PER INFO BIGLIETTI).





© Riproduzione riservata