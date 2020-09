Ascoli Piceno, sindaco ringrazia giovani che hanno ripulito da erbacce Parco dell'Annunziata

"Un enorme grazie a tutti i ragazzi e ai volontari che hanno aderito al progetto “Ci sto? Affare fatica”, organizzato dal Centro Servizi Volontariato delle Marche". A dichiararlo via social è il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. Per quattro settimane, nel rispetto di tutte le normative e dei protocolli anti-Covid, ad Ascoli hanno lavorato due squadre di 10 ragazzi dai 16 ai 21 anni. "I giovani del nostro territorio hanno ripulito da erbacce e rovi il Parco dell’Annunziata, ripristinando anche alcune panchine e ringhiere rovinate e contribuendo in maniera concreta a restituire un nuovo volto a uno degli scorci più suggestivi della nostra città - ha aggiunto Fioravanti -. Una bellissima collaborazione tra giovani, mondo del volontariato e istituzioni, un altro importante passo nell’ampio progetto che la nostra Amministrazione sta portando avanti per una totale e completa riqualificazione del Parco dell’Annunziata e della Fortezza Pia".





