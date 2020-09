Legambiente: Civico Verde Grottammare, il primo laboratorio di economia circolare

Dopo mesi di incontri e confronti sull’importanza dell’economia circolare e di progetti concreti per dare gambe ai principi che questa sostiene, prende il via nelle Marche il primo Ri-Hub del progetto ECCO (Economie Circolari di COmunità), promosso Legambiente in strettissima collaborazione con il Comune di Grottammare.



Civico Verde Grottammare è il primo spazio dedicato all’incontro tra economia civile, economia circolare e inclusione sociale che sarà dedicato al recupero della filiera tessile attraverso l’avvio di un corso pratico gratuito di sartoria per imparare le basi del mestiere e applicarle al restyling e al riciclo di vecchi capi di abbigliamento. Inoltre, sarà previsto un corso per l’autoproduzione che mette al centro il recupero degli oli vegetali esausti.

L’evento è realizzato in collaborazione con ètico, Nicoletti Servizi e Adriatica Oli.

Lunedì 7 settembre ore 10:30 presso il laboratorio Civico Verde Grottammare

Via Firenze (angolo via Ischia) II° ex sede comunale.