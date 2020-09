Ciclismo amatoriale, tutti i dettagli della Granfondo Tre Santuari del Fermano 2020

Sta procedendo a pieno ritmo la macchina organizzativa della Granfondo dei Tre Santuari del Fermano a cura di Marche Ciclando.

Quella del prossimo 27 Settembre sarà una grande festa in cui le emozioni, il divertimento, la passione per le due ruote e la spiritualità si combineranno in un equilibrio perfetto in omaggio ai luoghi di culto del fermano e dell’entroterra ai piedi dei Monti Sibillini.

La partenza si effettuerà tutti insieme mantenendo il distanziamento sociale e con la mascherina, l’incolonnamento in Largo della Resistenza, i primi 75 chilometri saranno non agonistici e la velocità sarà assistita fino ad arrivare al santuario della Madonna dell’Ambro per la classica benedizione a tutta la carovana. I restanti 54,3 chilometri saranno agonistici velocità libera. Per il tratto agonistico, il via volante sarà dato finita la discesa di Amandola e ripercorrendo lo stesso tragitto dell’andata per tornare a Porto Sant’Elpidio e affrontare lo strappo della Corva dove sarà posto il traguardo a fianco dell’omonimo santuario.

Il vincitore avrà l’onore di indossare la maglia rosa finale “simbolica” del Giro d’Italia (in omaggio a Porto Sant'Elpidio come partenza di tappa il 14 ottobre in occasione della 103°edizione della Corsa Rosa) e poi verrà stilata la classifica finale sulla base dei piazzamenti ottenuti il giorno prima (sabato 26) con la Granfondo Stefano Garzelli.

Le classifiche assolute e di categoria saranno redatte sulla base dell’ordine d’arrivo e dei tempi rilevati con il sistema www.kronoservice.com, oltre al servizio fotofinish e giudici di gara.

Le iscrizioni sono ancora aperte e lo saranno fino al giorno delle gare.

Per avere maggiori informazioni sulle gare: https://granfondopse.it/

Per iscrivervi: https://www.endu.net/it/events/grand-prix-delle-coste-fermane/events

© Riproduzione riservata