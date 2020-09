San Benedetto del Tronto, al via corso gratuito di attività motoria e autodifesa per ragazzi

"Accendi la tua voglia di fare sport e spegni il tuo smartphone”. E’ questo l’invito fatto ai ragazzi delle scuole secondarie inferiori per partecipare ad un corso gratuito di attività motoria e autodifesa.

L’iniziativa rientra in “Follow yourself”, un progetto sull’informazione e la prevenzione del cyberbullismo e della dipendenza tecnologica finanziato ai sensi dall’Avviso pubblico DDPF n. 47 del 7 maggio 2018 della Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui sono capofila le Acli delle Marche e di cui è partner l’U.S. Acli Marche.

Il corso si svolgerà ogni martedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18 a partire dal 22 settembre fino al 16 ottobre presso Ec Studios Production ASD APS in via Manara 134 a San Benedetto del Tronto. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere ai seguenti numeri telefonici 3311472654 e 3662076296.





