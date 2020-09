Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 12 deceduti con un incremento di 1108 casi positivi”

Sono 12 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri. Secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute calano ancora i contagiati: sono 1.108 (ieri 1.297). Le persone in terapia intensiva sono 142, rispetto a ieri 9 in più.

Continuano ad aumentare i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 1.719, 36 in più di ieri, mentre le terapie intensive salgono di 9 unità e arrivano a 142. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.132, mentre i guariti/dimessi sono aumentati di 223 unità.

La regione con più casi nelle 24 ore è la Campania con 218 positivi, seguita dal Lazio con 159 e dall'Emilia Romagna con 132, mentre la Lombardia e il Veneto rallentano con rispettivamente 109 e 69 nuove positività. In ogni caso il calo di oggi, come ogni lunedì, è legato anche al ridotto numero di tamponi: 52.553 (ieri 76.865), meno della metà rispetto agli oltre 100mila tamponi giornalieri della scorsa settimana.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) non ha fortunatamente registrato nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 988 (589 uomini e 399 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





