Coronavirus, Ministero Salute: “Sono 1370 i nuovi casi positivi con altri 10 deceduti”

In rialzo la curva epidemica in Italia: 1.370 casi oggi, contro i 1.108 di ieri. Ma a fronte di un deciso aumento dei tamponi, 92.403, circa 40mila più di ieri. Il totale sale così a 280.153 casi dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.In lieve calo invece il numero dei decessi, 10 oggi contro i 12 di ieri, 35.563 in tutto. Sono 143 le persone in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.886 (+754). I guariti nelle 24 ore sono 563 (ieri 223), per un totale di 210.801. Nessuna regione a zero contagi, quella con più casi giornalieri è la Lombardia (271 contro i 109 di ieri), seguita da Campania (249) e Puglia (143, pesa il focolaio dell'azienda di Polignano con a oggi 78 positivi). In calo il Lazio (129). La Sicilia è a quota 84, la Sardegna 51.



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) non ha fortunatamente registrato nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono sempre 988 (589 uomini e 399 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 65 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





