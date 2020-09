Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 10 Settembre

Ascoli Piceno

Tempo asciutto nelle ore mattutine con ampie schiarite; al pomeriggio possibili acquazzoni che andranno eventualmente ad esaurirsi nella serata. Temperature comprese tra +17°C e +29°C.

Marche

Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutto il territorio; nubi in aumento al pomeriggio con acquazzoni sparsi sui settori interni. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione con addensamenti sparsi

Nazionale

AL NORD

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori, ma con rapido peggioramento al Nord Ovest in arrivo e piogge via via più intense specie sul Piemonte. Locali fenomeni attesi anche su Appennino emiliano occidentale e Lombardia.

AL CENTRO

Giornata caratterizzata da generale bel tempo ma con nubi in aumento sui settori tirrenici e locali acquazzoni in Appennino nelle ore centrali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo diffusamente instabile sulla Sardegna con fenomeni temporaleschi a tratti molto intensi dapprima sui settori occidentali dell'Isola in successiva estensione alle rimanenti zone. Locale instabilità attesa anche sui rilievi della Sicilia.

Temperature in calo al Nord Ovest e sulla Sardegna, stazionarie altrove o in rialzo nei valori minimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata