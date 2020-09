Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 11 Settembre

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino, qualche nube in più nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +18°C e +29°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio, locali innocui addensamenti sui settori appenninici nel pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Maltempo sulle regioni nord-occidentali con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge associate fin dalle prime ore del mattino. Tempo stabile al nord-est con della nuvolosità irregolare.

AL CENTRO

Tempo per lo più stabile sulle regioni centrali dell'Italia salvo sulla Toscana e sul Lazio dove non si escludono dei locali acquazzoni. Nubi irregolari in transito su tutte le regioni alternate a brevi schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo sulle regioni meridionali peninsulari con ampie schiarite durante tutta la giornata, cieli nuvolosi o molto nuvolosi invece sulle isole maggiori con piogge o temporali specie in Sardegna.

Temperature in calo specialmente nei valori massimi.





