Prima giornata di Serie A: neopromosse, nuovi acquisti e protagonisti del campionato 2020/2021

Il nuovo campionato di calcio della Serie A è pronto a iniziare e tornare in grande stile. Nella stagione appena conclusa, che ha visto vincere la Juventus il nono scudetto consecutivo, il vero protagonista è stato il coronavirus, che ha interrotto per oltre tre mesi il campionato e influito parecchio nel finale. Vista la stabilizzazione della situazione, però, la Serie A potrà iniziare un nuovo campionato già a settembre, per la precisione il 19. Nuove squadre, nuovi allenatori e giocatori e la probabile assenza di tanti tifosi sugli spalti saranno le costanti di questa stagione. Tante le incognite e i volti nuovi delle venti formazioni che lotteranno per obbiettivi diversi, chi per la vittoria dello scudetto, chi per l’Europa e altre per salvarsi. Trentotto giornate di puro spettacolo ed emozioni che accompagneranno gli appassionati durante tutta la stagione 2020-21.

Il primo calcio d’inizio della nuova Serie A avverrà a Firenze la sera del 19 settembre, in occasione del match tra Fiorentina e Torino. A seguire l’anticipo serale delle 20 e 45 con sede a Verona nella gara tra Hellas e Roma. Per quanto riguarda la Viola, la nuova stagione sarà sicuramente volta al riscatto di una deludente appena conclusa, con il sedicesimo posto e una salvezza conquistata appena poche giornate dal termine. La formazione allenata da Iachini ha acquistato due giocatori importanti come Biraghi dall’Inter e Amrabat dal Verona, entrambi reduci da un buon campionato. Dall’altra parte ci sarà il Torino, arrivato settimo in campionato e con un finale di stagione da incorniciare. L’obbiettivo per il nuovo anno dei Granata sarà sicuramente confermarsi ai piani alti della classifica e provare a raggiungere di nuovo l’Europa. Per il Toro importanti gli acquisti di Iago Falque, Linetty e Rodriguez, che andranno a sistemare tutti e tre i reparti di gioco della squadra. Nelle quote delle scommesse Serie A la Fiorentina parte favorita e data a 2,00, mentre gli ospiti quotati 3,55 se la giocheranno fino alla fine. Nell’altro anticipo impegnata la Roma di Fonseca, che in questa sessione di calciomercato ha visto tante conferme ma ancora nessun arrivo importante. Visti i ritorni a fine prestito di Florenzi e Schick, resta da capire che ruolo avranno nella nuova gestione societaria e nel 3-4-2-1 di Fonseca, coi loro addii sempre più probabili. Da capire, inoltre, dove andrà Dzeko, da molti affiancato alla nuova Juventus di Andrea Pirlo. Contro l’Hellas Verona i giallorossi partiranno favoriti, con una quota di 2,10 nelle scommesse Serie A, mentre i veneti, dopo un ottimo campionato, sono dati a 3,40.

Nella giornata di domenica ci sarà anche l’esordio in Serie A per la prima delle tre neopromosse, ovvero il Crotone. La squadra di Stroppa ha conquistato la promozione due anni dopo essere retrocessa nel campionato cadetto grazie a un secondo posto importantissimo. Nel suo ritorno nella massima serie se la vedrà con il Genoa, che lo scorso anno si è salvato all’ultima giornata ai danni del Lecce, poi retrocesso. Gli squali rossoblu hanno confermato i propri campioni e acquistato dall’Ajax il talentuoso Magallan, che rinforzerà le difese, oltre al bomber ex Reggiana Kargbo, autore del gol promozione con gli emiliani ai playoff di Serie C. Per le scommesse Serie A i liguri partono favoriti con una quota di 1 e 90, mentre i calabresi sono dati a 3,95.

Grande attesa anche per le altre due neopromosse in Serie A di questo 2020, ovvero Benevento e Spezia. I campani hanno dominato e vinto il campionato cadetto macinando punti e dimostrando tutta la propria superiorità, ma ora dovranno confermare tutto ciò che hanno fatto di buono. Per raggiungere la salvezza le “streghe” stanno completando la rosa con una campagna acquisti di assoluto livello, grazie ai colpi Glik dal Monaco, Ionita dal Cagliari, Lapadula dal Genoa e Caprari dalla Sampdoria. Nella prima giornata se la vedranno contro l’Inter di Antonio Conte, altra grande favorita nella corsa allo scudetto nelle scommesse Serie A. I nerazzurri, che finora non hanno ancora acquistato nessun giocatore in particolare, dovranno colmare le lacune dello scorso anno e trovare maggiore continuità per raggiungere la Juventus e diventare i nuovi campioni d’Italia. Per quanto riguarda lo Spezia, invece, ci sarà l’Udinese, bella sorpresa dello scorso anno che ha raggiunto senza difficoltà la salvezza. I liguri, vincenti nei Playoff di Serie B contro il Frosinone, al momento non hanno ancora dato il via al proprio calciomercato e dovranno più di tutte inserire giocatori esperti e da categoria per evitare una amara retrocessione.

Le altre grandi inseguitrici e candidate alla vittoria della Serie A, Lazio e Atalanta, si sfideranno subito al debutto, in quello che è il vero primo big match di giornata. Per la Lazio, reduce da un’ottima stagione che la ha riportata in Champions League, l’obbiettivo stagionale sarà almeno riconfermarsi tra le prime quattro d’Italia. Stesso identico discorso per l’Atalanta, capace di far sognare i propri tifosi giocando un calcio spumeggiante e incredibile, andata vicinissima al passaggio del turno in Champions contro il PSG. Nella gara che vedrà bergamaschi e capitolini, le quote delle scommesse Serie A vedono quest’ultimi di poco favoriti, in un incontro che sarà assolutamente equilibrato.

Incontri stimolanti e da non sottovalutare anche per Juventus, Napoli e Milan. I campioni in carica sfideranno nel posticipo di domenica la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri, mentre per i partenopei e rossoneri ci saranno due formazioni emiliane, Parma e Bologna. La Vecchia Signora, guidata quest’anno dal debuttante Pirlo in panchina, sta ultimando gli ultimi colpi di mercato per allestire una rosa giovane e capace di vincere anche in Champions. Al momento i principali arrivi sono di altissimo livello, come Arthur dal Barcellona, Kulusevski dal Parma e McKennie dallo Shalke 04. Il Napoli, reduce da una stagione altalenante in campionato ma che li ha visti trionfare in Coppa Italia contro la Juventus, lo scoglio di questo esordio si chiama Parma. Gli emiliani hanno disputato un ottimo campionato e dimostrato di essere imprevedibili e temibili, ma ciò non è bastato a confermare il tecnico D’Aversa, inspiegabilmente sostituito da Liverani. Per questo motivo il Napoli parte in vantaggio con le quote delle scommesse Serie A che lo danno a soli 1,67, mentre il Parma è dato a 4,70. Per i rossoneri del Milan, invece, ci sarà il Bologna dell’ex Mihajlovic, che finora ha dato vita a una campagna acquisti interessante, grazie ai tanti giovani talenti aggregati al gruppo. Su tutti spiccano l’ex Chiave Vignato e Hickey dall’Hearts, conteso fino all’ultimo col Bayern Monaco ma che ha scelto i bolognesi per crescere e fare il salto di qualità. Nel Milan da segnalare l’importante conferma di Zlatan Ibrahimovic, oltre agli arrivi di Diaz dal Real Madrid e Kalulu dal Lione. In vantaggio sulla carta i rossoneri, quotati 1,55, mentre ai rossoblu servirà un’impresa per ottenere i tre punti.

Lo spettacolo del grande calcio italiano sta per ripartire, con una nuova stagione della Serie A che vedrà tanti protagonisti affrontarsi ai massimi livelli. Da una parte la Juventus, campione in carica e alla ricerca del decimo titolo consecutivo, dall’altre Inter, Napoli, Milan, Roma e Lazio che cercheranno il più possibile di ostacolare la sua corsa allo scudetto. Un nuovo inizio per il campionato di calcio italiano che non farà mancare a tifosi ed appassionati emozioni e sorprese.