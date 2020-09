Unione Sportiva Acli, a San Benedetto del Tronto partono i corsi di di yoga olistico

Negli ultimi 30 anni quasi mille studi hanno dimostrato scientificamente che abbinare le posizioni (asana) alla meditazione e alla respirazione (pranayama) fa ottenere benefici per il corpo e per la mente delle persone. Un altro effetto positivo è che i benefici possono estendersi anche per contrastare ed alleviare gli effetti di varie patologie come l’ipertensione e l’artrite. Occorre però praticare lo yoga con continuità.



Proprio per questo dal 22 settembre, presso la sala maestrale dell’Hotel Quadrifoglio in via Pasubio 50 a Porto d’Ascoli terzo piano, prenderanno il via i corsi con metodo yoga olistico tenuti dall’insegnante Eugenia Brega. Sono previsti due turni: il martedì ed il venerdì a partire dalle ore 21 fino al 28 maggio 2021.

L’iniziativa viene organizzata grazie alla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche e Cesar Dance Studio. Il programma del corso prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga nidra, mantra yoga e rilassamento. Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).

Nel frattempo sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa diretto dall’istruttore Emanuele Conti. L’iniziativa si svolgerà dal 15 settembre ogni martedì presso Danzarte (a Pagliare, in via 8 Marzo n. 18) e prevede 2 turni (ore 20/21 o 21/22) fino al 20 ottobre. Il corso è organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche in collaborazione e con il sostegno della Regione Marche, di Ares 2.00 Evolution, di Pol. Ita Dance School, di Qualis Lab – Analisi cliniche e dei Centri antiviolenza delle Marche. Si tratta di una nuova iniziativa di prevenzione della violenza sulle donne che l’Unione Sportiva Acli delle Marche, sin dal 2017, propone nel territorio regionale. Ne sono stati già realizzati 13 con 388 iscritte e 100 ore di lezione nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro/Urbino. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, potranno partecipare le prime 15 iscritte per ogni turno. Al momento è possibile iscriversi solo al corso dalle ore 21 alle ore 22. Per la preiscrizione, che è obbligatoria, occorre rivolgersi alla segreteria del corso (3442229927). Per ulteriori informazioni si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com . Durante lo svolgimento del corso saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.

