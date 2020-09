Eccellenza Marche, Grottammare: ''Tamponi tutti negativi, attività riprenderà normalmente''

La S.S.D. Grottammare Calcio 1899, attraverso una nota ufficiale, intende far chiarezza circa la notizia trapelata in questi giorni inerente la positività al Covid-19 di un familiare di un tesserato. "Appresa la notizia, la società ha tempestivamente sospeso, per motivi precauzionali, l’attività sportiva della prima squadra e sottoposto tutti i calciatori, staff tecnico e addetti ai lavori a tampone e test sierologico nella giornata di Venerdì 11 Settembre 2020 - si legge nella nota -. L’esito di tutti i tamponi effettuati è negativo perciò l’entourage riprenderà le normali attività. La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 vuole ringraziare i Laboratori Analisi Ormodiagnostica di Grottammare e Bios di Cupra Marittima del Gruppo Qualis Lab che celermente hanno sottoposto tutti i biancocelesti all’esame sierologico e al tampone rinofaringeo".



© Riproduzione riservata