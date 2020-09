Pattinatori Sambenedettesi, giovanissimi in vetrina sulla pista di Martinsicuro

Ancora ottime prestazioni dei giovanissimi Pattinatori Sambenedettesi. Dopo quello disputato a Senigallia a fine Agosto, un secondo Trofeo interregionale Marche-Abruzzo ha sancito il graduale prudente cammino verso il ritorno alla normalità delle competizioni sportive. Stavolta si è gareggiato sulla pista di Martinsicuro per l'organizzazione della Rolling Bosica e le prove disputate hanno confermato le buone qualità dei ragazzini sambenedettesi.

Nella categoria dei dodicenni, Lorenzo Pistonesi ha vinto semifinale e finale della gara "sprint" di 200 metri e si è poi imposto con sicurezza anche nella prova a punti sulla distanza di due chilometri. Nella medesima categoria, ma in ambito femminile, Valentina Grannò ha invece dominato la più lunga e faticosa 3.000 metri ad eliminazione. Buoni anche i risultati delle più giovani, specie nelle prove di "destrezza", dove hanno ben figurato sia Elena Botticelli sia Ginevra Di Filippo che è riuscita a salire sul podio.

I giovani atleti sambenedettesi non si concederanno riposo e riprenderanno subito gli allenamenti sulla pista "Panfili", nel centro di San Benedetto del Tronto, in preparazione del prossimo appuntamento che sarà ancora in Abruzzo, a fine Settembre.





© Riproduzione riservata