Atletica leggera, l'ascolana Angelini seconda nei 200 metri ai Campionati Italiani Allievi

Corrono veloci i giovani delle Marche ai campionati italiani allievi di Rieti. Anche quest’anno, nella rassegna tricolore under 18, arrivano brillanti risultati: in particolare dallo sprint, ma anche da altri settori, per un bilancio di un argento, due bronzi e tanti piazzamenti a ridosso del podio. Nei 200 metri è da applausi la 17enne ascolana Ilenia Angelini, vicecampionessa italiana con il secondo posto correndo la finale in 25”08. La portacolori dell’Asa Ascoli Piceno, allenata da Walter Cantalamessa, rimane sempre in lizza per la vittoria dopo essersi aggiudicata la batteria con il gran crono di 24”94 (+1.3), per un progresso sul proprio limite di tre decimi abbondanti. Splendido nei 100 metri il bronzo di Sofia Stollavagli (Atl. Avis Macerata): la ragazza di Pollenza, cresciuta con il tecnico Sergio Biagetti, si migliora due volte con 12”19 in batteria e 12”13 in finale, con lo stesso crono della seconda classificata. Nel triplo di nuovo sul podio la sangiorgese Francesca Cuccù (Team Atl. Marche), 16 anni ancora da compiere, terza con 11.97 dopo l’argento conquistato alle indoor sotto la guida di Guglielmo Colucci.

Nei 100 ostacoli la sorella Martina Cuccù (Team Atl. Marche), due volte campionessa italiana quest’inverno, all’esordio stagionale dopo un infortunio corre in 14”74 e 14”79 conquistando la finale in cui si piazza quinta, ma dimostra comunque il suo talento. Ottima prova negli 800 metri di Federico Vitali (Atl. Avis Macerata), quinto con 1’58”03 in finale ma in batteria aveva demolito il suo primato con 1’54”91. Al femminile negli 800 in evidenza l’osimana Serena Frolli (Team Atl. Marche), sesta con il record personale di 2’14”57. Due piazzamenti importanti per la lanciatrice Sofia Coppari (Atl. Fabriano), che al sesto posto nel disco (36.83) aggiunge l’ottavo nel peso (12.65 dopo aver eguagliato il personal best con 13.15 in qualificazione), mentre nel disco chiude settima Eva Joao Polo (Collection Atl. Sambenedettese) con 36.46. Nell’alto settima Francesca Botnari (Sef Stamura Ancona) che pareggia il personale con 1.66 e ottava Laura Giannelli (Asa Ascoli Piceno) a 1.63.



RISULTATI

2. Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno) 200 metri 25”08 (+0.3) fin. A, 24”94 (+1.3) pb batt.

3. Sofia Stollavagli (Atl. Avis Macerata) 100 metri 12”13 (+0.2) pb fin. A, 12”19 (+0.9) pb batt.

3. Francesca Cuccù (Team Atl. Marche) triplo 11.97 (+0.3) finale, 11.77 (+0.4) qual.

5. Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) 800 metri 1’58”03 finale, 1’54”91 pb batt.

5. Martina Cuccù (Team Atl. Marche) 100 ostacoli 14”79 (+0.9) finale, 14”74 (+0.5) batt.

6. Serena Frolli (Team Atl. Marche) 800 metri 2’14”57 pb finale, 2’15”77 pb batt.

6. Sofia Coppari (Atl. Fabriano) disco 36.83 finale, 36.48 qual.

7. Francesca Botnari (Sef Stamura Ancona) alto 1.66 =pb finale, 1.57 qual.

7. Eva Joao Polo (Collection Atl. Sambenedettese) disco 36.46 finale, 35.01 qual.

8. Laura Giannelli (Asa Ascoli Piceno) alto 1.63 finale, 1.57 qual.

8. Sofia Coppari (Atl. Fabriano) peso 12.65 finale, 13.15 =pb qual.

9. Alex Ebuka Chuks (Sef Stamura Ancona) 400 metri 51”07 pb fin. B, 51”17 pb batt.

10. Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona) triplo 13.99 (+0.5) finale, 13.84 (+0.7) qual.

10. Vesna Braconi (Sef Stamura Ancona) martello 45.20 finale, 47.37 qual.

13. Massimo Ciferri (Atl. Ama Civitanova) disco 41.99

13. Ashley Varagnolo, Chiara Rociola, Aria Albertini, Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno) 4x100 metri 50”08

14. Vesna Braconi (Sef Stamura Ancona) disco 33.24

15. Anthea Pagnanelli (Collection Atl. Sambenedettese) 400 metri 1’00”46 fin. B, 1’00”41 batt.

15. Chiara Marangoni (Atl. Avis Macerata) disco 32.93

16. Dennis Mengoni (Team Atl. Marche) giavellotto 51.82

18. Francesco Mancini (Asa Ascoli Piceno) giavellotto 50.83

19. Riccardo Ciribeni (Collection Atl. Sambenedettese) 400 metri 52”10

20. Chiara Menotti (Atl. Avis Macerata) 400 metri 1’00”79

20. Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona) 800 metri 2’20”50

21. Claudia Boccaccini (Team Atl. Marche) asta 2.90

23. Mattia Triccoli (Sef Stamura Ancona) alto 1.80

25. Luca Patrizi (Collection Atl. Sambenedettese) 200 metri 22”79 (+0.7)

26. Massimo Ciferri (Atl. Ama Civitanova) peso 12.89

27. Irene Pagliarini (Collection Atl. Sambenedettese) 100 metri 12”75 (+0.9)

27. Giovanni Stella Fagiani (Atl. Avis Macerata) giavellotto 47.72

30. Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona) 800 metri 1’59”67

30. Giulia Tomassini (Atl. Avis Macerata) disco 28.02

32. Luca Patrizi (Collection Atl. Sambenedettese) 100 metri 11”33 (+1.5) pb

32. Sabrina Salvatori (Asa Ascoli Piceno) 100 metri 12”87 (+0.9)

38. Alfredo Nicoletti (Sport Dlf Ancona) giavellotto 43.06

44. Agnese Rabinelli (Sef Stamura Ancona) 800 metri 2’23”58

48. Veronica Faggioli (Atl. Ama Civitanova) 800 metri 2’26”19

50. Asia Mascetti (Asa Ascoli Piceno) 800 metri 2’32”41

57. Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona) 800 metri 2’01”99

rit. Sofia Stollavagli, Gaia Palmieri, Rachele Tomassoni, Chiara Menotti (Atl. Avis Macerata)

squal. Lorenzo Agostini (Asa Ascoli Piceno) 110 ostacoli



RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2020/COD8013/Index.htm



© Riproduzione riservata