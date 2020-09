Monticelli: ingaggiato anche il 26enne centrocampista Pietrucci, ex Santegidiese

Altro colpo in entrata messo a segno dal direttore sportivo del Monticelli Piero Spinelli in vista del prossimo campionato di Promozione. Si tratta del centrocampista classe 1994 Mirco Pietrucci.



Centrocampista esterno negli ultimi anni ha giocato prevalentemente in Abruzzo in Eccellenza con la Santegidiese, Promozione con Controguerra e Sant’Omero, è tornato nella provincia ascolana con le maglie dell’Atletico Piceno e del Centobuchi. Lo scorso anno ha militato tra le fila del Villa Sant’Antonio. Già minuti nelle gambe per lui con la maglia del Monticelli. Infatti nella sfida di sabato scorso contro il Villa Mattoni è entrato alla mezz’ora del primo tempo sostituendo Maselli uscito a seguito di uno scontro di gioco.





© Riproduzione riservata