Coronavirus, Ministero Salute: “Oltre mille nuovi casi positivi ed ulteriori 14 deceduti”

Cresce il numero delle vittime per Coronavirus nelle ultime 24 ore: i morti registrati sono stati 14 (ieri erano 7), mentre scende il numero dei nuovi contagi, che si attesta a 1.008 (ieri 1.458). Come sempre accade il Lunedì, sono stati di meno i tamponi effettuati, 45.309 (ieri 72.143), meno della metà della media che ormai viaggia attorno ai 100mila test giornalieri. Il numero dei casi totali sale così a 288.761. Il totale dei decessi arriva a 35.624, mentre calano i guariti, 316 (erano 443 ieri), e sono 213.950. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Continuano a salire i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e negli altri reparti degli ospedali per il Covid-19. Ci sono 39.187 attualmente positivi, 678 in più rispetto a ieri: di questi, 2.122 sono ricoverati nei reparti ordinari (+80), 197 nelle terapie intensive (+10) e 36.868 in isolamento domiciliare (+588).

CLICCA QUI PER MAPPA INTERATTIVA



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) non ha fortunatamente registrato nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono 989 (589 uomini e 400 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





© Riproduzione riservata