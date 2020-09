Ascoli Calcio, inaugurata la sezione veneta del club bianconero ''Veterani 74''

A Mestre è stata ufficialmente inaugurata stasera la sezione del Veneto del club di tifosi dell'Ascoli Calcio "Veterani 74", coordinato nel capoluogo piceno da Piero Travaglini. Deus ex machina dell'iniziativa Fabrizio Gagliardi, ascolano 58enne che da oltre 30 anni vive a Chioggia, in provincia di Venezia. "Sono tifosissimo dell’Ascoli sin da bambino - ha dichiarato Gagliardi a Picenotime.it -. Finalmente sono riuscito a creare un club dell’Ascoli, con l’aiuto di un altro tifoso bianconero, anche lui residente in Veneto, a Bassano del Grappa, Ivano Giulitti. Il nostro obiettivo, con la sezione veneta dei Veterani 74, è quello di essere il punto di riferimento per i tifosi del Picchio che vivono in Veneto e nel Nord dell’Italia. Quando sarà possibile tornare allo stadio ci ritroveremo in trasferta negli stadi del Nord, con la nostra pezza ed il nostro motto "Ideale Ascoli". Speriamo in futuro di accogliere nel nostro club altri tifosi bianconeri sparsi nel Nord Italia".

Al momento la sezione del Veneto dei "Veterani 74" è composta da:

Gagliardi Fabrizio - Chioggia VE

Giulitti Ivano - Bassano del Grappa VI

Garonzi Paolo - Verona

Parente Marco - Mestre VE

Ferretti Riccardo - Padova

Capponi Nazzareno - Verona

Livon Peter - Pordenone

Celani Roberto - Mirandola MO.





