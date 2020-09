Comunanza: ''La montagna ritrovata'' 2020, annullati gli appuntamenti

Gli spettacoli Maratona di New York con Eugenio Olivieri e Fabrizio Pagliaretta e Il grande gioco di ATGTP, previsti a Comunanza (AP) rispettivamente il 26 settembre e il 17 ottobre per la seconda parte del Festival la Montagna ritrovata 2020 realizzato da AMAT e Marca d’Autore con i comuni di Roccafluvione e di Comunanza il contributo di MiBACT e Regione Marche e il sostegno di BimTronto, sono stati annullati per consentire verifiche legate ad una sopraggiunta manutenzione straordinaria dell’Auditorium Luzi.

Gli organizzatori – Amat, Marca d’Autore e Comune – contano di poter riprogrammare le date non appena l’Auditorium Luzi tornerà pienamente riutilizzabile.