Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 16 Settembre

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con schiarite alternate a locali addensamenti sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +16°C e +29°C.

Marche

Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su gran parte della regione, possibili isolati temporali al pomeriggio sui rilievi; tempo asciutto nelle ore serali, locali precipitazioni in Appennino.

Nazionale

AL NORD

Giornata meno soleggiata al nord Italia con nubi irregolari in transito fin dal primo mattino, precipitazioni localizzate solo sulle Alpi al pomeriggio anche sottoforma di temporali. Stabile in serata.

AL CENTRO

Mattinata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli poco nuvolosi. Aumento dell'instabilità sui settori interni al pomeriggio e probabili piogge o temporali, in esaurimento in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo al sud Italia tra Calabria e Sicilia con piogge anche intense in serata e nottata, specie sul versante ionico. Stabile altrove con cieli poco o irregolarmente

nuvolosi.

Temperature in lieve calo specie al centro-sud Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





