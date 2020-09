Coronavirus, Ministero Salute: “Quasi 1500 nuovi casi positivi e 12 ulteriori deceduti”

Aumentano i nuovi casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.452 contagi (ieri erano stati 1.229), per un totale di 291.442 dall'inizio della pandemia. Sale anche il numero delle vittime: oggi sono state 12, contro le 9 dì ieri. Il totale dei morti arriva così a 35.645. Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.452 contagi (ieri erano stati 1.229), per un totale di 291.442 dall'inizio della pandemia. Sale anche il numero delle vittime: oggi sono state 12, contro le 9 di martedì. Il totale dei morti arriva così a 35.645, quello dei guariti a 215.625 (620 in più rispetto a ieri). Salgono a 177 i medici morti a causa della Covid-19. Lo rende noto la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). All'elenco dei medici deceduti a causa dell'epidemia pubblicato sul portale Fnomceo si aggiunge infatti l'urologo Paolo Marandola, attivo in Zambia per studiare Covid-19.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) non ha fortunatamente registrato nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono 989 (589 uomini e 400 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.

