Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 18 Settembre

Ascoli Piceno

Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nella mattinata e poi anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +16°C e +28°C.

Marche

Ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio, nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali piogge sui settori appenninici. Tempo asciutto in serata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Tempo stabile a nord Italia per tutto l'arco della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare soltanto dei locali piovaschi sulle Alpi occidentali al pomeriggio.

AL CENTRO

Bel tempo anche al centro Italia con cieli sereni al mattino su tutti i settori, qualche addensamento in più al pomeriggio e solo dei con locali acquazzoni in Appennino in rapido esaurimento in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Residua instabilità sulle regioni meridionali con locali piogge o temporali tra Sicilia, Calabria e settori appenninici. Bel tempo altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

