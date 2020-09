Ascoli Piceno, riscontri positivi per la camminata dedicata alle chiese scomparse

Riscontri positivi per la camminata, coordinata dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori, dedicata alla chiese scomparse della città. La manifestazione è stata organizzata nell’ambito del progetto “Salute in cammino” che ogni settimana propone interessanti itinerari culturali e che è promosso da U.S. Acli Marche, Comune di Ascoli Piceno, Fondazione Carisap e Qualis Lab.

E’ stato attraversato un lungo percorso cittadino, dedicato alla scoperta dei luoghi ove erano situate chiese o dove ci sono ancora dopo un periodo nel quale non sono state utilizzate.

L’attenzione dei partecipanti è stata particolarmente elevata anche in considerazione del fatto che, ad esempio, è stata visitata la chiesa di San Cristoforo (o Chiesa della Morte) dove la maggior parte dei presenti non erano mai entrati.

Le altre chiese cittadine ormai scomparse, e a cui è stata dedicata la serata, sono quelle di San Biagio, Santa Lucia, Sant’Onofrio, Santa Maria a Mare, San Giovanni Decollato e Sam Carlo.

Lunedì 21 settembre ci sarà un nuovo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino”, questa volta la serata sarà dedicata alle iscrizioni medievali e rinascimentali ad Ascoli. La partenza avrà luogo alle ore 21 da Piazza Arringo. La partecipazione è gratuita ma occorre preiscriversi esclusivamente con un messaggio al numero 3939365509, indicando nome e cognome di chi partecipa. Ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono ottenere sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.









© Riproduzione riservata