Coronavirus, Ministero Salute: “Quasi 2mila nuovi casi positivi con altri 10 deceduti”

Sale di nuovo il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.907 positivi, contro i 1.585 di ieri. Per di più con un numero leggermente inferiore di tamponi, 99.839 contro 101.773 di ieri. Lieve calo dei decessi, 10 (erano tredici 24 ore fa). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. L'incremento degli attualmente positivi è stato di 1.044, per un totale di 42.457 attualmente positivi. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (sono 2.387, 39 più di mercoledì) e quelli in isolamento domiciliare (ora sono 39.862, rispetto a ieri +1009) calano quelli nelle terapie intensive (-4 rispetto a ieri per un totale di 208). Il totale dei dimessi e dei guariti è invece di 216.807, con un incremento di 853 persone nelle ultime 24 ore. Tra le regioni, il maggior incremento di casi si registra in Lombardia (+224), seguita da Campania (+208) e Lazio (+193). Anche Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria e Sicilia fanno segnare un incremento superiore ai cento casi nelle ultime 24 ore.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) non ha fortunatamente registrato nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono 989 (589 uomini e 400 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





