Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 1638 nuovi casi positivi e 24 ulteriori deceduti”

Scende il numero dei nuovi contaggi dopo l'impennata registrata ieri. Oggi sono 1.638 su 103.223 tamponi effettuati. Torna a salire invece il numero dei decessi registrati che sono 24 (14 in piu' di ieri). La regione con più casi è la Lombardia (243), seguita da Lazio (197), Veneto (186) e Campania (149). In crescita anche il numero dei guariti con 909 persone che porta il totale da inizio pandemia a 217.716. Gli attualmente positivi, sono 43.161 in totale. Scendono i ricoveri nelle strutture sanitarie con 2380 unità e 7 in meno rispetto a ieri ma tornano purtroppo a salire i ricoveri nelle terapie intensive con 7 pazienti in più nelel ultime 24 ore raggiungendo così le 215 unità totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 40.566, 704 più di ieri.

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) non ha fortunatamente registrato nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono 989 (589 uomini e 400 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.



