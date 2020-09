Amichevole Matelica-Ascoli 1-4: poker bianconero con Matos, Tassi, Eramo e Costa Pinto

Ultima amichevole per l'Ascoli ad una settimana dall'inizio del torneo di Serie B. Dopo i test con Vis Pesaro (1-1) ed Alma Juventus Fano (ko per 2-1), i bianconeri di Valerio Bertotto affrontano allo stadio "Helvia Recina" di Macerata il Matelica, squadra che si appresta a disputare il primo campionato di Serie C della sua storia.

Bertotto conferma il 4-3-3 con il senegalese Sarr in porta, difesa con Pucino, Brosco, Padoin e Semeraro, a centrocampo Eramo, Buchel e Saric, in attacco Costa Pinto, Tassi e Matos.

CRONACA

3' Azione Ascoli con Buchel che dal centrocampo lancia per Saric sulla sinistra pallone in area, De Santis anticipa Tassi al limite dell'area piccola.

5' Altra azione dell'Ascoli che preme con Matos che lancia bene per l'incursione di Semeraro defilato a sinistra, il suo filtrante in area viene spazzato da Di Renzo.



10' Corner Ascoli, Matos di testa poco sopra la traversa.

13' Matos sulla rimette al centro sul limite dell'area, Buchel lascia scorrere dopo aver subito un fallo Eramo tira di destro con la palla che finisce di poco fuori.

14' GOL MATELICA con Volpicelli che con un sinistro dal limite infila dietro le spalle di Sarr.

18' Buona occasione Ascoli con uno scambio sulla fascia destra tra Pucino e Costa Pinto che arriva a fondo campo e rimette al centro, controlla con qualche affanno Cardinali aiutato dai suoi difensori.



19' Si riporta in avanti il Matelica che ancora con Volpicelli prova a centrare lo specchio della porta; il suo tiro finisce fuori.

25' GOL ASCOLI Padoin sventaglia sulla destra dove Costa Pinto di prima serve al centro per Matos che realizza la rete del pareggio.

28' Ascoli ancora vicino al gol, Brosco in scivolata recupera palla a centrocampo servendo Matos che crossa al centro, De Santis anticipa Tassi rischiando l'autorete.

30' Cross insidioso di Eramo dalla destra Cardinali con i pugni manda in corner anticipando Brosco appostato sul secondo palo.

31' GOL ASCOLI Buchel sulla tre quarti lancia Tassi in velocità, l'attaccante infila Cardinali in uscita.

33' Costa Pinto sulla sinistra prova a lanciare Tassi, sceglie bene il tempo Cardinali che anticipa in uscita.

35' Vicina al pareggio la squadra di Colavitto con una bella punizione di Volpicelli che colpisce l'incrocio dei pali.

39' Ancora un palo per il Matelica con Leonetti dopo un cross in area di Volpicelli.

42' Terzo legno per i biancorossi ancora con Volpicelli che dalla destra fa partire un tiro che si stampa sulla traversa con Sarr battuto.

43' GOL ASCOLI Cross teso in area di Costa Pinto, Eramo a centro area si fa trovare pronto a spizzare la palla che finisce alle spalle di Cardinali.

45' Finisce il primo tempo con l'Ascoli in vantaggio per 3-1.

46' Inizia il secondo tempo con il Matelica che ha effettuato numerose sostituzioni. Per l'Ascoli in campo Leali al posto di Sarr e il greco Donis a posto di Buchel.

51' Cross dal vertice sinistro di Matos prova la devizione di testa Eramo appostato al centro dell'area con la palla che debolmente arriva tra le braccia di Cardinali.

54' Bella azione dell'Ascoli con scambio sulla destra tra Costa Pinto e Pucino che crossa al centro dove arriva in corsa Saric ma il suo tiro finisce di poco fuori.

58' Barbarossa avanza a centrocampo serve bene Franchi sul verticer destro, si accentra e lascia partire un tiro facilmente controllato da Leali.

60' Incomprensione tra Brosco e Donis che perde palla poco fuori area, ne approfitta Barbarossa che si infila e lascia partire un tiro che finisce di poco fuori alla destra di Leali.

62' Ancora uno scambio sulla destra tra Costa Pinto e Pucino che arriva sul fondo scodellando una buona palla che Cardinali riesce a sfiorare anticipando Matos appostato sul secondo palo.

63' Sostituzioni per l'Ascoli, escono Saric ed Eramo per Petrucci e Scorza.

69' Ancora due sostituzioni per mister Bertotto; dentro Ghazoini e Laverone al posto di Pucino e Semeraro.

70' Si affaccia il Matelica in area bianconera con Bordo che lascia partire un forte tiro al volo con Leali che risponde d'istinto.

71' Ancora il Matelica in avanti con Pizzutelli che trova un buon corridoio per Peroni che dalla lunetta lascia partire un buon sinistro che si alza di pocosopra la traversa.

72' Tre sostituzioni per i bianconeri, escono Brosco, Matos e Padoin, al loro posto Quaranta Chajia e Tofanari.

78' Si riporta in avanti l'Ascoli con Chajia che lavora una buona palla al limite destro dell'area, scarica su Donis che tira alto sopra la traversa.

82' Lancio per Moretti che si libera della marcatura di Quaranta e dal limite dell'area piccola lascia partire un diagonale che termina di poco fuori.

85' Bella serpentina di Chajia che entrato in area riesce a servire Tassi ma il suo tiro è ben controllato da Cardinali.

92' Buona palla di Tofanari per Chajia che in area lascia partire una conclusione che sfiora il palo più lontano.

93' GOL ASCOLI Petrucci serve un buon pallon eper Tassi che riesce a mettere al centro dell'area dove Costa Pintodi testa sigla il quarto gol.









TABELLINO

MATELICA-ASCOLI 1-4

Matelica: (4-3-3) Cardinali; Fracassini, De Santis, Cason, Di Renzo; Calcagni, Bordo, Balestrero; Volpicelli, Moretti, Leonetti. A disposizione: Martorel, Magri,Baraboglia, Nicoli, Pizzutelli, Santamarianova, Barbarossa, Franchi, Peroni, Monti. Allenatore: Colavitto

Ascoli (4-3-3): Sarr 46' Leali); Pucino (69' Ghazoini), Brosco (72' Quaranta), Padoin (72' Tofanari), Semeraro (69' Laverone); Eramo, (63' Scorza) Buchel (46'Donis), Saric (63' Petrucci); Matos (72' Chajia), Tassi, Costa Pinto. A disposizione: Leali, Zizzania, Tofanari, Ghazoini, Petrucci, Scorza, Laverone, Quaranta, D'Agostino, Chajia, Di Francesco, Donis. Allenatore: Bertotto

Arbitro: Gagliardini di Macerata

Reti: 14' Volpicelli, 25' Matos, 30' Tassi, 42' Eramo 92', Costa Pinto







© Riproduzione riservata