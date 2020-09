Elezioni regionali, a San Benedetto del Tronto in 40mila chiamati al voto

A San Benedetto del Tronto sono 40.211 gli elettori chiamati al voto di domenica 20 e lunedì 21 settembre per il rinnovo del presidente della Regione Marche e del Consiglio regionale e per il referendum costituzionale. Le elettrici sono 21.121, gli elettori 19.090.



Elettori più anziani sono una donna che ha compiuto 107 anni nel luglio scorso e un uomo di 101 anni. I più giovani sono una ragazza che ha compiuto 18 anni il 18 settembre e un ragazzo che entra nella maggiore età il 19 settembre.

Gli elettori possono votare domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. A San Benedetto i seggi sono 43 distribuiti in 8 plessi scolastici e nell’ospedale che è anche sede di seggio speciale.

L'Ufficio Elettorale, che si trova al 2° piano della sede comunale di Viale De Gasperi, resterà aperto sabato 19 settembre dalle 9 alle 18, domenica e lunedì per l’intero orario di apertura dei seggi. E' possibile rivolgersi all'ufficio per ottenere il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento e ottenere il rinnovo della tessera elettorale nel caso in cui siano terminati gli appositi spazi per le timbrature.

I risultati dello spoglio elettorale potranno essere seguiti sul sito appositamente realizzato dalla Regione Marche: www.elezioni.marche.it





© Riproduzione riservata