Meteo, la situazione in Italia per Lunedì 21 Settembre

AL NORD

Tempo diffusamente instabile su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni in ulteriore intensificazione in serata e in nottata con locali temporali anche di forte entità fin verso le pianure.

AL CENTRO

Temporali sparsi al mattino lungo le coste tirreniche, estensione delle precipitazioni nel corso della giornata anche alle rimanenti regioni con acquazzoni e piogge diffuse.

AL SUD E SULLE ISOLE

Molte nubi in transito su tutte le regioni con instabilità sparsa su Campania, Puglia, Molise e Basilicata. Locali temporali attesi anche sulle zone interne delle isole maggiori al pomeriggio

Temperature attese in generale diminuzione al centro-nord

