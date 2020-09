Elezioni Regionali 2020: nelle Marche riaperti regolarmente seggi per giornata conclusiva votazioni

Si sono riaperti regolarmente i 1.576 seggi elettorali che rimarranno operativi sino alle ore 15.00 odierne per consentire l’espressione del voto agli elettori. Un milione 310 mila 843 marchigiani sono chiamati a eleggere il decimo presidente e i 30 consiglieri dell’undicesima legislatura della Regione Marche. Lo spoglio delle schede inizierà dopo quelle del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Sarà possibile seguirlo, in diretta, attraverso le pagine dedicate alle Elezioni regionali 2020: sul sito istituzionale www.regione.marche.it a partire dagli indirizzi: https://elezioni.regione.marche.it; https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Elezioni-regionali-2020. I risultati delle consultazioni, sempre in tempo reale, saranno anche disponibili al seguente indirizzo: https://dati.elezioni.marche.it. Aggiornamenti saranno forniti anche sul canale Telegram della Regione (https://t.me/regione_marche).

