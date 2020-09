Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 1350 nuovi casi positivi e 17 ulteriori deceduti”

In calo i nuovi contagi in Italia, 1.350 casi oggi contro i 1.587 di ieri, in parallelo però con i pochi tamponi, come sempre il lunedì: 55.862 contro 83.428 di ieri (e i picchi di oltre 100mila nei giorni scorsi). In lieve aumento i decessi: 17 oggi, ieri erano 15 (il numero delle vittime sale quindi a 35.724). Mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi contro i 635 di ieri ( in tiotale 218.703). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il totale degli attualmente positivi è di 45.079, di questi 2.475 sono ricoverati con sintomi, 232 sono in terapia intensiva (ieri erano 222, differenza +10) e 42.372 in isolamento domiciliare. Dopo due giorni di calo, balzo dei ricoveri in regime ordinario, 110 in più, per un totale di 2.475. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 55.862 (differenza rispetto a ieri -27.566), per un totale di 10.488.676. Nessuna regione a zero contagi: la regione con più casi nelle 24 ore è la Campania (243), seguita da Lazio (198), Emilia Romagna (116) e Veneto (103), mentre la Lombardia si ferma a 90. L'Abruzzo ne segnala 72 ma è il dato cumulativo degli ultimi tre giorni. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 299.506. Sul dato dei decessi pesa il bilancio del Lazio, 5 vittime in un giorno, cui si aggiungono Sicilia (3), Sardegna (2) e una ciascuna in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Puglia, Abruzzo e Umbria.

CLICCA QUI PER MAPPA INTERATTIVA



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) non ha fortunatamente registrato nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono 989 (589 uomini e 400 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





