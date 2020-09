Acquasanta Terme, a Valledacqua lo spettacolo ''Sacrale'' nelle terre colpite dal sisma

Sabato 26 Settembre alle ore 21:30 l’Abbazia di San Benedetto a Valledacqua ad Acquasanta Terme sarà protagonista del primo dei tre concerti marchigiani inseriti all’interno del progetto "Marche inVita - Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma" realizzato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche in collaborazione con Amat e Consorzio Marche Spettacolo, intitolato SACRALE.



L’opera, scritta ed eseguita da Marco Fagotti e Giovanni Ferri, con la partecipazione dal vivo di Simone Giorgini e Francesco Savoretti, toccherà simbolicamente le tre province colpite dal sisma del 2016.

SACRALE è il racconto a tappe di un percorso spirituale in cui l’esperienza della rinascita interiore coincide, in questo caso, con quella drammatica e umana della ricostruzione e che attraverso il lavoro musicale e il lavoro sul suono (Il concerto è allestito in quadrifonia affinché il pubblico si trovi al centro del paesaggio sonoro), viene trasfigurata e restituita ad una dimensione sacra, dove ritrovare il senso di se stessi e delle cose che si sono perdute.

Da qualche anno l’Abbazia di San Benedetto a Valledacqua è stata restaurata. In essa si vive un intenso clima spirituale prima con la presenza delle monache camaldolesi e ora con i monaci della Fraternità di san Bonifacio. La prima dell’opera Sacrale si colloca quindi in questo ambiente splendido per le ricchezze naturali, ferito dalle conseguenze del terremoto e ricco di una forte proposta di spiritualità.

I posti sono limitati, per la prenotazione CLICCA QUI.

© Riproduzione riservata