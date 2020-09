Coronavirus, Ministero Salute: “Altri 1640 nuovi casi positivi e 20 ulteriori deceduti”

A fronte di 103.696 tamponi (oltre 16mila più di ieri, nonché record dall'inizio dell'epidemia), i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore sono 1640. Cresce purtroppo il dato delle vittime, che oggi sono 20 secondo i dati elaborati per il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Aumenta di 5 unità (da 239 a 244) il dato sui ricoveri nelle terapie intensive. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 995 nelle 24 ore (ieri 967), per un totale di 220.665 dall'inizio dell'epidemia.Nessuna regione è a zero contagi. I numeri più bassi si registrano in Valle d'Aosta (2) e Molise (3), i più alti in Campania (248), Lombardia (196) e Lazio (195). Il totale degli attualmente positivi è di 46.114, di questi 2.658 sono ricoverati con sintomi e 43.212 sono in isolamento domiciliare.

CLICCA QUI PER MAPPA INTERATTIVA



Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) non ha fortunatamente registrato nuovi decessi nelle ultime 24 ore. In totale i deceduti nelle Marche a causa del Coronavirus sono 989 (589 uomini e 400 femmine), il 94.9% con patologie pregresse e con un'età media di 80,5 anni (523 nella provincia di Pesaro-Urbino, 214 ad Ancona, 165 a Macerata, 66 a Fermo e 13 ad Ascoli Piceno) più 8 residenti in altre regioni.





© Riproduzione riservata