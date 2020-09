San Benedetto, s’inaugura il monumento dedicato alla marineria oceanica

Domenica 27 settembre, alle ore 18, nel giardino di viale delle Tamerici, si svolgerà la cerimonia inaugurale del monumento alla marineria sambenedettese rappresentato dalla prua dell’ex motopesca “Geneviève”. Il Comune - Assessorato alle Politiche del Mare ha inteso recuperare quest’ultima testimonianza di una epopea fondamentale per la civiltà sambenedettese trasformandola nel fulcro di un doveroso riconoscimento alla marineria locale che ha fatto molto per lo sviluppo economico e la crescita del benessere della città anche a prezzo di numerosi sacrifici in termini di vite umane. Il Comune quindi si è attivato per il restauro della prua del motopeschereccio affinché la stessa diventi contemporaneamente un monumento simbolo per la città, un luogo culturale – didattico - museale dove realizzare eventi culturali e, di conseguenza, un richiamo turistico.



Il progetto complessivo del valore di 200mila euro comprende infatti anche la realizzazione di un piccolo anfiteatro - auditorium all'aperto per incontri culturali da utilizzare anche come area didattica e della memoria. Con questo primo stralcio si è restaurata la prua collocandola poi nello spazio di viale delle Tamerici, il suo rafforzamento con travi in acciaio Corten che richiamano l’ossatura di uno scafo, il basamento in cemento e i sottoservizi, la sistemazione a prato dello spazio circostante. Installate anche panchine e cestini, una recinzione del monumento con cordami di sapore marinaro.

Inoltre, in questa fase, sulla prua saranno proiettati i nomi di tutte le imbarcazioni sambenedettesi che, negli anni, hanno svolto pesca oceanica e che, su iniziativa della coordinatrice del progetto, la consigliera Mariadele Girolami, saranno visibili in ogni momento grazie al totem multimediale che verrà installato nell’area. Particolare attenzione è stata dedicata alla fruibilità dell’opera per persone con disabilità sensoriali grazie a percorsi privi di barriere e alla “realtà aumentata” offerta dal totem multimediale.

L’opera si collega ad una presentazione dell’idea che avvenne il 23 dicembre 2017 in occasione della cerimonia “L’approdo negato” di commemorazione di tutte le vittime del mare. Quel giorno, presso il Museo della Civiltà marinara, fu inaugurato un totem informativo che ripercorre con documenti , fotografie e video l’epopea della pesca oceanica e i cui contenuti sono riprodotti anche sull’analogo dispositivo installato nel parco di viale delle Tamerici.

Il motopeschereccio atlantico Geneviève, quasi 46 metri di lunghezza, trecento tonnellate di stazza lorda, costruita tra Viareggio(lo scafo) e la Germania (il motore diesel da 1500cv), era un ex tonnara comprata a Salerno e poi trasformata a San Benedetto per la pesca oceanica dalla ditta Marchegiani e Mosca. E' stata una delle ultime protagoniste dell'epopea oceanica della pesca sambenedettese. Per un trentennio ha solcato l'Atlantico, soprattutto a largo dell'Africa occidentale, continente a cui è legato l'episodio che l'ha resa famosa: nella primavera del 2006 fu uno dei quattro motopescherecci di armatori sambenedettesi posti sotto sequestro dalle autorità della Guinea Bissau.

La Geneviève nel 2007 fu ceduta gratuitamente all’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno per salvarla dalla rottamazione e trasformarla in nave – scuola e mezzo idoneo a eseguire studi e ricerche scientifiche marittime. Quest’obiettivo non è mai stato raggiunto e ciò ha portato alla rottamazione dello scafo ad eccezione della prua.

Per realizzare l’obiettivo del recupero della parte della nave è stato costituito un comitato formato dall'Assessore alle Politiche del Mare Filippo Olivieri, ideatore del progetto, dai consiglieri comunali Mariadele Girolami (coordinatrice del progetto), Emidio Del Zompo, Mario Ballatore, Carmine Chiodi e Gianni M. Balloni, da rappresentanti di associazioni cittadine e dal Bacino Imbrifero Montano – BIM Tronto. Nel progetto sono stati coinvolti anche i cantieri navali cittadini.

Il progetto è stato redatto dagli architetti Alfredo di Concetto (funzionario comunale e direttore dei lavori) e Alessandro Ciarrocchi. Responsabile del procedimento è il funzionario comunale ing. Marco Cicchi. I lavori in viale delle Tamerici sono stati eseguiti dalla ditta Laganaro di Melfi (PZ), il restauro della prua dalla Società Meccanica Navale di S. Benedetto del Tronto.

Per la realizzazione del monumento è stato pubblicato un bando per la ricerca di sponsor a cui hanno risposto BIM Tronto, Rotary San Benedetto del Tronto Nord, Flag Marche Sud, Pesceazzurro, Hotel La Pace, Laboratorio Analisi Dott. A. Fioroni, CNA di San Benedetto del Tronto, Camera di Commercio di Ascoli Piceno.

Alla realizzazione del primo stralcio hanno collaborato Giuseppe Liberati, Irene Cicchiello di CNA San Benedetto del Tronto, Giulio Piergallini, SEA Agenzia Servizi Navali srl, ing. Luigi Balloni per il piano di sicurezza della giornata inaugurale, Giuseppe Ascolani per il trasporto dell’opera dal cantiere al parco, Selene Re per la grafica, l’Istituto Alberghiero “Buscemi” per il servizio di accoglienza dell’inaugurazione, l’Associazione Nazionale Carabinieri - sezione di San Benedetto del Tronto – gruppo volontariato per la sicurezza durante l’inaugurazione, il comandante Francesco Laurenzi e l’ing. Stefano Novelli per l’individuazione dei nomi delle imbarcazioni, l’associazione “Amici della musica” che allieterà l’evento inaugurale, i dipendenti comunali Eugenio Anchini, Lanfranco Cameli, Romeo Capriotti, Alberto Collini, Pietro D’Angeli, Sonia Feliziani, Fabrizio Mariani, Giuseppe Merlini, Luigi Montini, Maria Paola Romani, Annalisa Sinatra, Sergio Trevisani.