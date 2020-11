Smaltimento guaina bituminosa: Quanto costa e a chi rivolgersi

di Redazione Picenotime

sabato 07 novembre 2020

La guaina bituminosa è una membrana impermeabile realizzata con una miscela di materiali ricavati principalmente dal petrolio. Trova largo impiego in edilizia, nella copertura di balconi, terrazzi, attici e tetti. Molto versatile, di facile posa e di lunga durata, la sua sostituzione richiede però delle attenzioni particolari per lo smaltimento.

Le proprietà della guaina bituminosa

La guaina bituminosa si ottiene principalmente da una miscela di elementi derivati dal petrolio che può includere anche materiali plastici, metalli vari e resine termoplastiche. Resistente ed impermeabile all'acqua, viene utilizzata in edilizia per isolare terrazzi, tetti, attici e altri ambienti estremamente esposti all'azione degli agenti atmosferici. La copertura, quindi, si rivela una solida garanzia contro umidità e infiltrazioni.

Dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, la guaina bituminosa non teme le variazioni di temperatura e non subisce le deformazioni causate dall'eccessivo calore oppure dal freddo. Versatile e di facile posa, è uno dei materiali più usati per coibentare, pur non essendo totalmente esente da controindicazioni.

La membrana, per quanto resistente, non è adatta alle superfici calpestabili. Ha una lunga durata, ma dopo un lasso di tempo deve essere necessariamente sostituita. Questa operazione richiede la rimozione della guaina precedente e il conseguente smaltimento, operazione molto delicata e complessa data l'origine altamente inquinante dei materiali che la compongono.

Rimozione e smaltimento della guaina bituminosa: cosa prevedono le normative di legge vigenti

Essendo costituita da una miscela di materiali inquinanti, la guaina bituminosa viene trattata come rifiuto speciale pericoloso. Una volta rimossa, infatti, la membrana può rilasciare nell'aria sostanze potenzialmente dannose, con serie ripercussioni sull'ambiente e sulla salute dell'uomo.

Per tale motivo l'operazione di sostituzione, deve essere necessariamente eseguita da una ditta specializzata e con le dovute attenzioni (pena: una multa salatissima).

La rimozione della vecchia guaina bituminosa viene regolamentata dalla normativa di legge risalente al 1997 che prevede l’obbligo di adoperarsi al fine di riuscire a prevenire ogni genere di inquinamento.

A tal proposito, secondo le disposizioni di legge la vecchia membrana deve essere riposta su appositi pallet e avvolta in particolari film impermeabili realizzati in plastica termoretraibile oppure in big bag, in grado di contenere senza pericoli la fuoriuscita di possibili residui.

La corretta procedura di smaltimento guaina bituminosa è un atto d'amore verso l'ambiente, verso la salute del pianeta e dell'intera comunità.

Costi di smaltimento della guaina bituminosa e a chi rivolgersi

Lo smaltimento della membrana ha un costo proporzionale alla delicatezza e alla complessità dell'operazione. Può variare in base al comune di appartenenza, alla distanza dal luogo in cui i rifiuti speciali devono essere trasportati, alla quantità di materiale da trattare e alla superficie che la guaina ricopre.

La spesa comprende:

- la rimozione in sicurezza della vecchia guaina;

- la procedura di smaltimento del rifiuto pericoloso secondo le normative vigenti;

- la corretta compilazione della bolla d'accompagnamento e del documento di smaltimento;

- le spese di trasporto dal luogo del ritiro verso la discarica più vicina.

Per individuare la ditta specializzata è importante tenere in considerazione diversi aspetti:

- il preventivo. Comunicando all'operatore il codice CER che identifica il tipo di materiale da smaltire e fornendo tutti i dati richiesti è possibile ottenere un preventivo personalizzato. I costi sono variabili ma non eccessivamente onerosi, per cui attenzione ai furbetti! Per ottenere una risposta celere e circostanziata è importante segnalare tutte le informazioni utili.

- La serietà. Prima di affidare l'incarico a una ditta anonima, bisogna informarsi sull'operato. La cronaca degli ultimi anni purtroppo fornisce diversi casi di aziende, peraltro pagate in soldoni, che hanno rilasciato di proposito i rifiuti speciali nell'ambiente mettendo a repentaglio la vita di tutti coloro che abitano nei pressi delle discariche a cielo aperto.

- La velocità. Un altro aspetto da non trascurare è la rapidità con cui devono essere eseguiti i lavori. La rimozione della guaina richiede la sostituzione con una nuova, per cui non è possibile lasciar passare troppo tempo tra un'operazione e l'altra.

Alla luce di quanto detto finora, ne consegue che il corretto smaltimento della membrana bituminosa può essere eseguito solo da aziende realmente specializzate nel settore, in grado di gestire in tempi piuttosto celeri ogni fase dell'operazione con i giusti mezzi e le dovute attenzioni, nel pieno rispetto della legge e dell'integrità dell'ambiente.