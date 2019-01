Ascoli Calcio, Pulcinelli: “I giochi sul calciomercato si faranno nell'ultima settimana di trattative”

Sabato di calcio per il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli che, accompagnato da alcuni amici, ha assistito dalla tribuna dello stadio "Olimpico" alla vittoria della Lazio per 4-1 contro il Novara (allenato da un ex difensore bianconero come William Viali) negli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/2019.



"Non vedo l'ora che riprenda il campionato di Serie B per vedere le partite del nostro Ascoli, nel frattempo oggi mi sono goduto un bel pomeriggio di calcio qui a Roma - ha dichiarato Pulcinelli a Picenotime.it -. Il calciomercato? Il nostro direttore sportivo Antonio Tesoro si sta occupando della campagna acquisti. Ci sono tanti tifosi che mi scrivono in privato per sapere chi andremo a comprare, ma questo non è un mio compito bensì, come detto, del ds Tesoro, che sa fare ottimamente il suo lavoro. L'unica cosa che posso dire è che i giochi si faranno nell'ultima settimana di trattative della finestra invernale, prima non sarà possibile sapere nulla, queste sono le informazioni che ho ricevuto".



