Ascoli Calcio, Frattesi rientrato da Under 20. Tre bianconeri si allenano ancora a parte

E' ripresa oggi pomeriggio al Picchio Village la preparazione dei bianconeri di Vincenzo Vivarini in vista della sfida con il Cittadella in programma Domenica 28 Aprile alle ore 15 allo stadio "Tombolato" per la 35esima giornata di Serie B.

Questo il programma svolto: riscaldamento a secco per chi ha preso parte alla gara con il Venezia, seduta tecnico tattica per gli altri. A seguire, i due gruppi si sono riuniti per svolgere partitelle a campo ridotto. Davide Frattesi è rientrato dalla Nazionale Under 20; si sono allenati a parte Giacomo Beretta, Lorenzo Laverone ed Alessandro Bacci. Contro il Cittadella mancherà sicuramente lo squalificato Bright Addae.

Domani la seduta di lavoro è fissata alle 14:30 al Picchio Village a porte chiuse. Seguirà la partenza per il Veneto.



CLICCA QUI PER DICHIARAZIONI PULCINELLI IN VISTA DI CITTADELLA-ASCOLI











© Riproduzione riservata