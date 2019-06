Ascoli Calcio, Zanetti ringraziato da tifosi Sudtirol: “Abbiamo apprezzato tue qualità e doti morali”

Paolo Zanetti sarà l'allenatore dell'Ascoli per le prossime due stagioni. Dopo che ieri il Sudtirol ha comunicato ufficialmente sul proprio sito la risoluzione anticipata del contratto (CLICCA QUI PER DETTAGLI), anche i tifosi del club altoatesino (nello specifico gli Eagles Supporters Bolzano) hanno voluto scrivere una lettera di ringraziamento al 36enne tecnico veneto dopo due campionati importanti passati insieme.

"Grazie di tutto mister.

Giunto a Bolzano in punta di piedi da allenatore (semi)sconosciuto, dopo le precedenti due amare stagioni sei stato in grado di regalarci forti emozioni assieme ai ragazzi in campo!!

Sempre disponibile e rispettoso nei nostri confronti, soprattutto sincero, specie nei momenti più difficili!! Sei stato apprezzato da tutti noi, non solo per la tua propensione al lavoro e le tue indiscutibili qualità in panchina, ma anche per le tue doti morali... che nella vita sono quelle che contano più di qualsiasi altra cosa!! Doti che abbiamo apprezzato, come mai in nessun'altro prima d'ora a Bolzano!!

In bocca al lupo mister.

Eagles Supporters Bolzano, ESPZ".





