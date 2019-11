Ascoli Calcio, il ct dell'Under 19 Bollini al Picchio Village per seguire la Primavera di Abascal

Il commissario tecnico della Nazionale Under 19 Alberto Bollini è arrivato stamattina al Picchio Village, accolto dal direttore sportivo dell'Ascoli Antonio Tesoro e dal club manager Francesco Lillo.

Bollini, che in carriera ha allenato Lecce, Modena, Salernitana e Primavera della Lazio, nel pomeriggio assisterà all'allenamento della squadra bianconera di Guillermo Abascal, che Sabato 30 Novembre sarà impegnata sul campo del Trapani nella decima giornata d'andata del Campionato Primavera 2.



CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTA ABASCAL IN VISTA DI TRAPANI-ASCOLI











© Riproduzione riservata