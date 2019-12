Ascoli Calcio, seduta defaticante nel ritiro romano. Genoa, allenamento sotto una pioggia sferzante

Seduta defaticante nel ritiro romano oggi pomeriggio per i bianconeri scesi in campo ieri allo stadio "Arechi" di Salerno nel match terminato 1-1 nella 14esima giornata del campionato di Serie B (CLICCA QUI PER MOMENTI CHIAVE). Domani alle ore 11 è in programma, sempre a Roma, l'allenamento di rifinitura. Nel pomeriggio la squadra si imbarcherà sul volo diretto a Genova, dove Martedì 3 Dicembre alle ore 18 è in programma il match di Coppa Italia con il Genoa. Mercoledì mattina i bianconeri si trasferiranno in Toscana per iniziare a lavorare alla sfida di campionato con l'Empoli, in programma Sabato 7 Dicembre alle ore 15 allo stadio "Castellani".



Anche il Genoa di Thiago Motta, sotto la pioggia sferzante che ha colpito il Centro Sportivo "Signorini", ha ripresa nella mattinata di oggi la preparazione in vista del match con l'Ascoli dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Torino (CLICCA QUI PER TABELLINO E HIGHLIGHTS). Inizio di giornata in club house all’ultimo piano di Villa Rostan e via sui campi del Centro Sportivo rimodernato. Lavoro di scarico per chi ha giocato, ma anche già un primo focus sull’avversario. Non si registrano novità dal fronte dell’infermeria. Domani è prevista una sessione pomeridiana di rifinitura.









