Genoa-Ascoli 3-2, il Picchio sfiora l'impresa al ''Ferraris''. Torna al gol Beretta, decide Pinamonti

L'Ascoli sfida il Genoa allo stadio "Ferraris" nel quarto turno eliminatorio di Coppa Italia. Lo scorso Agosto i bianconeri hanno superato al "Del Duca" la Pro Vercelli (per 5-1) ed il Trapani (con il punteggio di 2-0). I rossoblù fanno il loro esordio nella competizione dopo aver perso 1-0 contro il Torino a Marassi nell'ultima gara di campionato.

Zanetti attua un ampio turn over confermando il modulo 4-3-1-2. Lanni torna in porta, in difesa Laverone, Ferigra, Valentini e D'Elia. In cabina di regia Troiano coadiuvato da Gerbo e Brlek con Ninkovic sulla trequarti alle spalle di Beretta e capitan Ardemagni. Thiago Motta lancia il brasiliano Jandrei tra i pali, in difesa Biraschi, Romero, Criscito e Pajac. A centrocampo Jagiello, Radovanovic e l'ex Cassata, tridente offensivo con Agudelo, Pinamonti e Cleonise (inizialmente in panchina l'altro ex Favilli). Sono circa 150 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti, poca affluenza dei sostenitori rossoblù a Marassi, presente in tribuna il patron Pulcinelli. (CLICCA QUI PER SUE DICHIARAZIONI PRE GARA)

Il capitano dell'Ascoli Matteo Ardemagni ha parlato al microfono di Rai Sport a pochi minuti dall'inizio della gara: "Non sarà facile contro una squadra di Serie A ma non siamo venuti qui in gita, cercheremo di fare un'impresa e daremo tutto. Dovremo mettere in campo più cattiveria agonistica, umiltà e più fame per compensare le loro qualità. Obiettivo stagionale? I playoff, è questo l'obiettivo da inizio campionato. La Serie B è strana, ci sono sempre alti e bassi ed anche noi li stiamo vivendo, abbiamo comunque tante qualità per raggiungere questo traguardo".





In avvio un errore in fase di impostazione di Brlek favorisce Cassata, tocco smarcante per Pinamonti che lascia partire un tiro-cross temibile dalla destra, riesce a liberare con qualche affanno di troppo la retoguardia ascolana. Si gioca solo nella metà campo del Picchio ed al 14' il Genoa passa in vantaggio con un tocco di prima in area piccola di Pinamonti su assist basso dalla destra del polacco Jagiello. L'Ascoli prova subito a reagire. al 18' spizzata di Ardemagni su lob di Gerbo, nessun problema per il portiere Jandrei. A metà primo tempo primo giallo del match ai danni di Brlek, reo di un intervento falloso in scivolata su Biraschi. La squadra di Zanetti si affaccia con maggiore convinzione dalle parti dell'area avversaria, anche se non riesce a creare vere e proprie azioni da gol. Al 35' giallo anche per Troiano dopo una trattenuta sulla trequarti ai danni di Cassata. Genoa vicinissimo al raddoppio: bella giocata di Criscito sulla sinistra, assist smarcante per Cassata che in area, a porta vuota, trova la provvidenziale respinta sulla linea di D'Elia nei pressi del primo palo. Finale di primo tempo nervoso con una brutta entrata di Criscito su Gerbo non sanzionata con il giallo da Ayroldi e con un richiamo verbale per Troiano e Romero, protagonisti di qualche spintone di troppo in area sugli sviluppi di un corner.

Ad inizio ripresa l'Ascoli trova subito il pari: veloce ripartenza iniziata da Ardemagni e rifinita da Ninkovic, con Beretta che arriva tutto solo davanti a Jandrei e lo supera con un bellissimo tocco sotto (primo gol stagionale per lui, esultanza sotto il settore occupato dai tifosi bianconeri). Al 52' botta mancina di Criscito dal limite respinta da Lanni, si avventa sulla sfera Pinamonti ma spara alto contrastato da Valentini. Partita più aperta, con il Genoa che spinge ed i marchigiani pronti a colpire in contropiede. Al 66' giallo anche per Laverone reo di una trattenuta prolungata a centrocampo sulla maglia di Pajac. Dopo due minuti l'Ascoli passa in vantaggio: Gerbo supera bene all'altezza della bandierina Agudelo, cross basso potente che viene deviato nella propria porta da Criscito (fanno festa i tifosi bianconeri ed i componenti della panchina). Zanetti inserisce Da Cruz per Beretta, Thiago Motta risponde con Sturaro per Cleonise e Pandev al posto di Jagiello. Criscito si riscatta subito prima con una conclusione che sfiora il palo e poi realizzando il 2-2 con un comodo piatto sinistro in area su assist basso dalla corsia mancina di Pajac. Al 78' il Grifone torna in vantaggio con un perfetto colpo da biliardo di Pinamonti dopo una serie di rimpalli in area ascolana su punizione dalla destra. Il Genoa prova ad addormentare la gara con un possesso palla prolungato, Zanetti si gioca l'ultimo cambio con Cavion per Brlek. Thiago Motta toglie Cassata e regala uno scampolo di partita al centrocampista classe 2001 Rovella. Al minuto 89 piazzato a giro dalla destra di Laverone, stacca bene in area Troiano ma non trova lo specchio della porta. Finisce con una sconfitta onorevole dell'Ascoli che viene eliminato dalla Coppa Italia dopo una buona prestazione. Il Genoa affronterà il Torino negli ottavi di finale, l'Ascoli invece tornerà in campo Sabato 7 Dicembre alle ore 15 allo stadio "Castellani" di Empoli per la quindicesima giornata di Serie B. Domattina i bianconeri (applauditi dai tifosi giunti al "Ferraris") lasceranno il ritiro ligure e si trasferiranno in pullman in Toscana, dove nel pomeriggio sosterranno alle ore 15 una seduta di allenamento a porte chiuse.







TABELLINO E PAGELLE

GENOA-ASCOLI 3-2

GENOA (4-3-3): Jandrei 5.5; Biraschi 6, Romero 6, Criscito 6, Pajac 7; Jagiello 6 (71' Pandev 6), Radovanovic 5.5, Cassata 6.5 (86' Rovella sv); Cleonise 6 (69' Sturaro 6), Pinamonti 7, Agudelo 5.5. A disposizione: Radu, Marchetti, Goldaniga, Eboua, Favilli, Klimavicius. Allenatore: Thiago Motta 6

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni 5.5; Laverone 5, Ferigra 5.5, Valentini 5.5, D'Elia 5.5; Gerbo 6.5, Troiano 6, Brlek 5.5 (85' Cavion sv); Ninkovic 6 (49' Rosseti 6); Beretta 6.5 (69' Da Cruz 5.5), Ardemagni 6. A disposizione: Leali, Brosco, Gravillon, Andreoni, Padoin, Scorza, Petrucci, Chajia, Scamacca. Allenatore: Zanetti 6

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6

Reti: 14' Pinamonti, 48' Beretta, 68' aut. Criscito, 72' Criscito, 78' Pinamonti

Spettatori: 1825 per 20.240 euro di incasso







