Serie B 18° turno: il Benevento passa anche in casa del Chievo, bene Crotone e Cittadella

Il Benevento continua a fare la voce grossa del turno di Santo Stefano del campionato di Serie B. Ecco tutti i risultati e le cronache delle gare della 18esima giornata del torneo cadetto.

Chievo-Benevento 1-2

Sempre e solo Benevento. La squadra di Inzaghi soffre, va sotto, recupera lo svantaggio iniziale e mette la freccia. Poi campani sotto assedio, ma in grado di conquistare altri tre punti per una cavalcata sempre piu’ solitaria. Anche il ChievoVerona si deve arrendere di fronte alla capolista in una gara che forse i veneti non avrebbero meritato di perdere. Chievo avanti nel primo tempo grazie a Vignato, poi è capitan Maggio a trovare il pareggio e nel finale di tempo e’ un colpo di testa di Tuia su angolo a riportare avanti il Benevento. Nella ripresa Chievo avanti tutta con Pippo Inzaghi che passa alla difesa a cinque. Un palo e una ghiotta occasione con Vaisanen sono le opportunita’ di un Chievo che si arrende con onore alla super capolista.

Cremonese-Juve Stabia 1-1

La Cremonese chiude il 2019 in casa con un pareggio contro la Juve Stabia. Al 2′ vantaggio lampo degli ospiti con un contropiede veloce di Canotto che serve in area Forte per un tiro ravvicinato facilissimo. Al 7′ pareggio della Cremonese: cross di Piccolo e tocco di testa di Ceravolo nell’angolino. Al 18′ spreco clamoroso della Cremonese: cross di Zortea, testa di Migliore, ribattuta miracolosa di Russo poi Ceravolo da un metro spara alto. Nella ripresa al 7′ Caracciolo ruba palla sulla trequarti e serve Gustafson che calcia teso ma Russo mette in angolo. Al 16′ colpo di testa di Claiton e altro miracolo di Russo. Nel giro di due minuti, a cavallo della mezz’ora, diventa protagonista Agazzi con due interventi su Bifulco e Canotto a salvare il risultato. Poi la Cremonese prova invano a cambiare il risultato.

Frosinone-Crotone 1-2

Prima sconfitta casalinga per il Frosinone che cede in extremis il passo a un ottimo Crotone. La prima frazione di gioco e’ contraddistinta da ritmi molto alti e continui capovolgimenti di fronte. Gli ospiti si fanno apprezzare per delle ottime trame offensive, che li vedono sfiorare il gol in un paio di circostanze, ovvero con un colpo di testa di Vido di poco a lato e con una bella battuta dal limite di Barberis sulla quale Bardi si fa trovare pronto. I canarini reagiscono e subito dopo e’ Haas a colpire il palo alla destra di Cordaz con una bella conclusione dalla distanza. Al 24′ i frutti della pressione offensiva vengono raccolti dai rossoblu’ grazie ad una pregevole azione, che vede Mustacchio servito da Vido, offrire un perfetto assist in area per Mazzotta, che sul secondo palo da due passi insacca. Il Frosinone subìto il colpo, prova ad attaccare con maggiore determinazione ed in chiusura di tempo trova il pari grazie ad un preciso fendente di Paganini che, servito da Ciano, non lascia scampo all’estremo difensore dei calabresi. In avvio di ripresa la squadra di Nesta prova a gestire il pallino del gioco e sfiora il vantaggio con Dionisi che, servito dal solito Ciano, solo davanti a Cordaz si lascia ipnotizzare dal numero uno pitagorico. Il Crotone controlla bene la situazione e all’ultimo minuto trova con un colpo di testa di Marrone, successivo ad una prodigiosa respinta di Bardi su Mazzotta, la rete della vittoria.

Livorno-Pescara 0-2

Il Pescara vince al Picchi, avendo la meglio sulla squadra amaranto in crisi di risultati. Al 1′ Marras davanti a Kastrati, il rasoterra e’ respinto di piede, all’8′ Memushaj ci prova dal limite, Plizzari risponde in corner. Ma al 15′ arriva il gol che sblocca la partita. Galano riceve palla nei pressi del vertice dell’area di rigore, Porcino e Morelli lo stanno a guardare e l’attaccante biancoceleste non ci pensa troppo: tiro perfetto senza nessun contrasto e palla nel sette opposto. Al 28′ rigore ospite, al termine di incertezze difensive amaranto, Porcino va a contrasto con Busellato, dando comunque l’impressione di prendere la palla. Per Amabile non e’ cosi’ e Maniero dagli undici metri raddoppia. Al 18′ della ripresa il neo entrato Kastanos fa 40 metri da solo, ma il suo tiro di stampa sul palo. Sulla ribattuta irrompe Maniero ma Plizzari fa il miracolo.

Salernitana-Pordenone 4-0

La Salernitana travolge con un netto 4-0 il Pordenone. Squadra granata subito arrembante tanto che dopo tre giri di lancette trova il vantaggio. Va via sulla destra Lombardi il cui traversone trova pronto alla deviazione vincente di testa di Djuric. La Salernitana legittima il vantaggio cinque minuti piu’ tardi colpendo in sequenza due legni: prima Kiyine e poi Djuric, con quest’ultimo che scheggia la parte alta della traversa. Nella ripresa il bis di Djuric che dal limite fa partire un diagonale che non lascia scampo a Di Gregorio. Due minuti e la Salernitana fa il tris con Kiyine su azione di contropiede. Nel finale doppietta anche di Kiyne che sorprende dalla distanza il portiere del Pordenone.

Cosenza-Empoli 1-0

Seconda vittoria consecutiva per il Cosenza. La squadra allenata da Piero Braglia ha superato per 1-0 allo "Scida" l’Empoli di Muzzi nella sfida valida per la 18ESIMA giornata del campionato di Serie BKT. Per i padroni di casa decisiva la rete messa a segno da Jaime Baez al 12′ (assist di Rivière). Per i toscani prosegue il periodo negativo. Gli azzurri non vincono in trasferta da tre mesi, ma al “Marulla” masticano amaro per il tiro da fuori area di Ricci che sbatte contro la traversa e che la quaterna arbitrale giudica non aver oltrepassato la linea di porta di Perina. Era il 38′ del secondo tempo. La formazione di Piero Braglia soffre soltanto nel finale, paradossalmente dopo essere rimasta in superiorità numerica per l’espulsione di Laribi (doppia ammonizione nel giro di pochi minuti). Perina evita il pareggio di Mancuso, poi Pierini spreca la palla del 2-0. Ai silani tuttavia è sufficiente Baez per proseguire nell’operazione rimonta.

Trapani-Perugia 2-2

Il Perugia soffre ma trova il pareggio in casa di un Trapani molto propositivo. Per due volte i siciliani, infatti, vanno avanti nel punteggio. La squadra di Oddo, pero’, non si arrende e trova il pareggio con due rigori. Trapani in vantaggio con Luperini che si fa trovare pronto a rimorchio. Al quarto d’ora della ripresa il Perugia colpisce in contropiede la squadra di casa, Iemmello si lancia solo davanti al portiere, Strandberg lo stende in area: rosso e rigore. Lo stesso Iemmello segna. Il Trapani, in 10, non si arrende e trova subito il gol con Pettinari. Secondo rigore per il Perugia: Fornasier secondo l’arbitro colpisce con la mano. E’ massima punizione e Falcinelli non sbaglia: finisce 2-2.

Venezia-Cittadella 1-2

Derby veneto col Cittadella che fa subito la voce grossa: Diaw (10’) e D’Urso (20’) sfruttano al meglio i regali della retroguardia avversaria, che paga i gravi errori di Ceccaroni, Modolo e Lezzerini. Al 77’ Aramu serve a Ceccaroni l’assist per il gol che riapre il match. All’85’ Venezia in 10 ‘ per il rosso allo stesso Aramu col Cittadella che sfiora un paio di volte il 3-1, evitato da un ottimo Lezzerini.





CLASSIFICA

43 BENEVENTO

31 PORDENONE

29 CITTADELLA

28 CROTONE

27 PERUGIA

26 FROSINONE

26 SALERNITANA

25 ENTELLA

25 PESCARA

25 CHIEVO

24 ASCOLI

23 PISA

22 EMPOLI

21 JUVE STABIA

20 COSENZA

20 SPEZIA*

20 CREMONESE*

19 VENEZIA

15 TRAPANI

11 LIVORNO

* Spezia e Cremonese una gara in meno





PROSSIMO TURNO: PESCARA-CHIEVO, PORDENONE-CREMONESE, PISA-FROSINONE, CITTADELLA-ENTELLA, SPEZIA-SALERNITANA, CROTONE-TRAPANI, PERUGIA-VENEZIA, JUVE STABIA-COSENZA, BENEVENTO-ASCOLI, EMPOLI-LIVORNO





