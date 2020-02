Ascoli-Cremonese, Lega Serie B comunica ufficialmente il rinvio della partita

La Lega di Serie B ha comunicato ufficialmente le motivazionI che hanno portato al rinvio di Ascoli-Cremonese, match valevole per il 25° turno del torneo cadetto inizialmente in programma oggi alle ore 15 allo stadio "Cino e Lillo Del Duca".

"Per decisione della prefettura di Ascoli Piceno la partita fra Ascoli e Cremonese di Serie BKT è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa sentito il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza e dopo il parere del Comitato tecnico Gores della Regione Marche, che ha ritenuto indispensabile per motivi di salute la sospensione della gara valevole per la 25a giornata per l’insorgere dei casi di Coronavirus nelle regioni del Nord Italia".



CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTA DG ASCOLI LOVATO



CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTA DG CREMONESE ARMENIA



CLICCA QUI PER DICHIARAZIONI PULCINELLI DOPO RINVIO















© Riproduzione riservata