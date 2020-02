Coronavirus, capo Protezione Civile: ''400 i casi accertati in 9 regioni, 3 persone sono guarite''

Durante la conferenza stampa che si è tenuta presso la sede della Protezione Civile a Roma, il capo dipartimento Angelo Borrelli (commissario straordinario dell'emergenza Coronavirus) ha diffuso i dati forniti dalle regioni e dal Ministero della Salute.

Alle ore 18 del 26 Febbraio nel nostro paese risultano contagiate 400 persone divise in 9 regioni e in una Provincia autonoma.



Nel dettaglio i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 258, 71 in Veneto, 47 in Emilia-Romagna, 11 in Liguria, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, uno nelle Marche e uno a Bolzano. Rispetto alla rilevazione precedente i nuovi casi si sono registrati in Emilia Romagna con 17 nuovi casi e in Liguria con 9 nuovi contagiati facenti parte di una comitiva che era stata nei giorni precedenti all'emergenza nella zona rossa della Lombardia; si escluderebbe al momento l'ipotesi di un nuovo focolaio.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 128, mentre 36 sono in terapia intensiva e 221 si trovano in isolamento domiciliare. I decessi riconducibili al Coronavirus sono 12 mentre 3 sono le persone ritenute guarite presso la struttura dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani a Roma.



Alle ore 20 il governatore delle Marche Luca Ceriscioli ha comunicato ufficialmente che altri due tamponi sono risultati positivi al test del Coronavirus, facendo salire quindi a tre i casi accertati nelle Marche. (CLICCA QUI PER DETTAGLI)













