Coronavirus, verso il rinvio il match di campionato dell'Ascoli con il Chievo al ''Del Duca''

L'emergenza Coronavirus rischia di far saltare un'altra gara di campionato all'Ascoli Calcio dopo quella con la Cremonese dello scorso 22 Febbraio. Nel tardo pomeriggio di oggi il governatore delle Marche Luca Ceriscioli ha emesso una nuova ordinanza (CLICCA QUI PER LEGGERLA) che sospende tutte le attività didattiche e le manifestazioni pubbliche nel territorio regionale dalla mezzanotte di Mercoledì 4 Marzo 2020 alle ore 24 di Domenica 8 Marzo 2020.

La partita Ascoli-Chievo, da calendario, si dovrebbe giocare Mercoledì 4 Marzo alle ore 18:50 per la 27esima giornata del campionato cadetto. Difficilmente in serata si riuscirà ad avere un pronunciamento ufficiale della Lega di Serie B in merito, ma al momento è molto più probabile che il match venga rinviato piuttosto che sia disputato a porte chiuse.

Il Chievo Verona del nuovo tecnico Alfredo Aglietti attorno alle ore 18:30 è arrivato in pullman nel Piceno e pernotterà all'Hotel Villa Picena a Colli del Tronto in attesa di comunicazioni ufficiali.





