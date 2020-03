Coronavirus, al momento rinviato il match dell'Ascoli con il Chievo per il 27° turno di Serie B

L'Ascoli, allo stato attuale, non giocherà il match con il Chievo in programma domani sera allo stadio "Del Duca" alle ore 18:50 per la 27esima giornata del campionato di Serie B. Una decisione arrivata dopo la nuova ordinanza del governatore Luca Ceriscioli che sospende tutte le attività didattiche e le manifestazioni pubbliche dalla mezzanotte di Mercoledì 4 Marzo alle ore 24 di Domenica 8 Marzo a causa dell'aggravarsi della situazione legata all'emergenza Coronavirus (CLICCA QUI PER ORDINANZA).

Ecco il comunicato ufficiale dell'Ascoli Calcio pubblicato in serata alle ore 20:30: "A seguito dell'ordinanza n. 3, emessa in data odierna dal Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli avente ad oggetto "misure urgenti in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", la partita di campionato Ascoli-Chievo al momento risulta rinviata a data da destinarsi essendo sospese "tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura" "dalle ore 00:00 di mercoledì 4 marzo 2020 e fino alle ore 24:00 dell'8 marzo 2020 sul territorio della regione Marche, diverso da quello ricompreso nella circoscrizione territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino".

Per i bianconeri di Roberto Stellone si tratterebbe quindi del secondo rinvio nel giro di pochi giorni dopo quello con la Cremonese dello scorso 22 Febbraio. Il Chievo Verona del nuovo tecnico Alfredo Aglietti è arrivato nelle Marche alle ore 18:30 con pernottamento previsto presso l'Hotel Villa Picena di Colli del Tronto.









