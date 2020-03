Coronavirus, Regione Marche conferma primo caso positivo ad Ascoli: “Sarà una settimana di trincea”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato i dati aggiornati alle ore 12 di oggi sull'emergenza Coronavirus. Fino a questo momento non sono stati registrati decessi. Si registra invece il primo caso positivo ad Ascoli Piceno.

"Le curve epidemiologiche ci indicano la direzione dei prossimi giorni: stiamo andando verso il raddoppio dei casi - fanno sapere dalla Regione Marche -. Sarà una settimana di trincea e noi continuiamo a lavorare perché la sanità sia pronta".

Il governatore delle Marche Luca Ceriscioli ha così commentato: "Invito di nuovo tutti i cittadini a osservare strettamente le indicazioni per contenere il contagio. Ringrazio di cuore tutti gli operatori della sanità che in questi giorni stanno svolgendo un lavoro straordinario. E' dura, ma tutti insieme ce la facciamo".



