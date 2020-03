Coronavirus, Regione Marche: ''Oggi registriamo 5 decessi, il totale è salito a quota 27''

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato alle ore 18 di Giovedì 12 Marzo che nella giornata odierna si registrano 5 decessi nelle Marche. Sono tutti uomini, uno a Fermo (70 anni), due a Senigallia (81 e 56 anni), uno a Marche Nord (77 anni) e uno a Urbino (71 anni).

In totale sono diventati 27 (22 uomini e 5 donne) i deceduti nelle Marche per Coronavirus (tutti con patologie pregresse), così distribuiti: 23 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 ad Ancona, 1 a Macerata ed 1 a Fermo.



